TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu'nun Ağırlanması İnsanlık Vicdanını Yaraladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ABD Başkanı tarafından karşılanmasıyla ilgili sert bir açıklamada bulundu.

Kurtulmuş, bu durumu uluslararası hukuk açısından değerlendirdi ve Netanyahu'nun sanık durumundaki bir lider olarak kral edasıyla ağırlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, “Uluslararası hukuk karşısında sanık durumundaki sözde Başbakan'ın böyle bir şekilde karşılanması, sadece Türkiye’yi değil, tüm insanlık vicdanını yaralamaktadır” dedi.

Bu çarpıcı açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki tutumunu bir kez daha gündeme getirmiş oldu.