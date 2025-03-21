TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nevruz Bayramı Kutlaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Mart Nevruz Bayramı'nda barış ve bolluk mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:30
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nevruz Bayramı Kutlaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nevruz Bayramı'na Özel Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından Nevruz'un anlamını vurgulayan Kurtulmuş, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Nevruz, bolluk ve bereketi müjdeler, yüzlerce yıldır süregelen birlik ve kardeşliğimizi simgeler. Ülkemize, soydaşlarımıza ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesi temennisiyle; Nevruz Bayramı kutlu olsun."

Kurtulmuş'un bu mesajı, bayramın getirdiği dostluk ve dayanışma ruhunu bir kez daha hatırlatarak, toplumun dört bir yanından destek buldu.

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