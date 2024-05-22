TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar: Aile değerlerinin toplum için hayati önemi

Kurtulmuş: Ailenin içerisinin boşaltıldığı toplumlar yıkılmaya mahkumdur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda, ailenin toplum için önemine dikkat çekti. Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te gerçekleşen görüşmelerin ardından medyanın sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, ailenin toplum içindeki rolünün vurgulanması gerektiğini belirtti.



Kurtulmuş, "Aileyi korumak ve ileriki dönemlere taşımak zorundayız. Çünkü ailenin içerisinin boşaltıldığı toplumlar yıkılmaya mahkumdur. Dolayısıyla aile değerlerinin tahrip edilmesine, cinsiyetsizleştirme projelerine asla fırsat vermemek, genç nesillerimizin bu tehlikeli akımlardan korunması için üzerimize sorumluluklar düşüyor" dedi.

Özbekistan ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Türkiye ve Özbekistan arasındaki yakınlaşmanın önemine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da güçleneceğini belirtti. Kurtulmuş, Türk dünyasının birliğinin dünya barışına katkı sağlayacağını ifade etti.

Parlamentolar arasındaki işbirliği sürecine de değinen Kurtulmuş, Türk parlamentosu ile Özbekistan arasında parlamentolar arası çalışma grubu kurulması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Bu çalışma grubunun parlamentolar arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.