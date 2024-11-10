TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar: Anayasa Müzakereleri ve Terörle Mücadele

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anayasa Müzakereleri ve Terörle Mücadele Üzerine Açıklamalarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'daki G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, anayasa müzakerelerinin zorlu bir süreç olduğunu ancak imkansız olmadığını vurgulayarak, "Ben bu parlamentonun anayasa yapmaya çok daha yetkin, çok daha yakın bir parlamento olduğunu düşünüyorum" dedi.

Terörle Savaş ve Milli İrade

Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Siyasetin milli irade haricinde hiçbir iradeden talimat almaması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz" diyerek Türkiye’nin terör sorununu ortadan kaldırma kararlılığını yineledi.

Uluslararası Toplantıda İsrail İtirazı

Kurtulmuş, P20 Zirvesi’nde işgalci İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınması teklifinde bulunduklarını belirtti. Ancak Ortadoğu ve Gazze konusunda ortak bildiri talebinin bazı üye ülkelerin itirazları yüzünden gerçekleşmediğini anlattı. Kurtulmuş, çoğu ülkenin toplantılarda "İsrail'den daha fazla İsrailci" tavır sergilediğini, ancak son zamanlarda bu tutumun değiştiğini kaydetti.

Amerika’nın Yeni Dönemi ve FETÖ

Dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin başladığını belirten Kurtulmuş, 47. Başkan Donald Trump döneminin Orta Doğu siyasetini doğrudan etkileyeceğini ifade etti. FETÖ ile ilgili endişelerinin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Hala binlerce FETÖ mensubu ABD'de barınabiliyor, bu Türkiye için birinci derecede güvenlik sorunudur" dedi.

Türkiye'nin Terörle Mücadelesi

Yeni anayasa tartışmaları ve terörle mücadele konusunu değerlendiren Kurtulmuş, TBMM'nin, milli iradenin tecelligahı olduğunu hatırlatarak, "Ümit ederim ki terörün konuşulmadığı, terörün sıfırlandığı bir döneme geçeriz. Milletçe çok büyük bedeller ödedik, yeter artık" şeklinde konuştu.

Erken Seçim Beklentisi Yok

Kurtulmuş, erken seçimle ilgili sorulara da yanıt vererek, Türkiye'nin şu an için bir erken seçim gündemi olmadığını belirtti. Dört yıllık bir parlamentonun görev başında olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, mevcut görevlerin 2028 yılına kadar süreceğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.