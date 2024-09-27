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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Orta Doğu Açıklamaları: Türkiye ve Suriye İlişkilerinin Önemine Vurgu

Kurtulmuş, Türkiye-Suriye sorunlarının çözümünde yakın diyalog çağrısı yaptı ve Orta Doğu'daki yeni bir düzenin gerekliliğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Orta Doğu Açıklamaları: Türkiye ve Suriye İlişkilerinin Önemine Vurgu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

Rusya ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların acilen çözülmesi gerektiğini belirtti.

Orta Doğu'da Birlik Çağrısı

Kurtulmuş, "Orta Doğu halkları eğer köleleştirilmeye rıza göstermiyorlarsa birleşmeye, bütünleşmeye doğru yönelmelidir," diyerek bölgede bir bütünleşme ihtiyacının altını çizdi.

Rusya ile İlişkilerde Verimli Görüşmeler

Kurtulmuş, Rusya ziyareti sonrası yaptığı açıklamada görüşmelerinin beklenenden daha verimli geçtiğini ifade etti. "Türkiye ile Rusya arasında bölgesel ve küresel meselelerde açık ve detaylı istişarelerde bulunduk," dedi.

Yeni Bir Küresel Sistem İhtiyacı

İsrail'in saldırganlıklarının dünya barışını tehdit ettiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Bu türbülansın içinden çıkmanın en pratik yolu yeni bir küresel sistemin kurulmasıdır," şeklinde konuştu.

Halkların Gücü

İsrail'e karşı bir insanlık cephesi oluştuğunu belirten Kurtulmuş, "Elimizdeki en önemli şey, halkların baskısıdır. Bu baskılar siyasetçileri etkileyecektir," dedi.

Türkiye ile Suriye İlişkileri

Son olarak Kurtulmuş, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla normalleşmesi ve derin diyalogların kurulması gerektiğini vurguladı. "Orta Doğu halkları köleleştirilmeye rıza göstermemeli," diyerek bölge ülkelerinin dayanışmasına dikkat çekti.

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