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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rasim Özdenören'e Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rasim Özdenören'i vefatının 2. yılında andı, edebi mirasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:53
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rasim Özdenören'e Anma Mesajı

Rasim Özdenören Anısına

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, usta edebiyatçı Rasim Özdenören'in vefatının üzerinden iki yıl geçtiğini anarak bir paylaşımda bulundu.

Sosyal Medya Üzerinden Anma

Kurtulmuş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli yazar, şair ve düşünce insanı; edebiyatımızın 'Yedi Güzel Adam'ından biri olan Rasim Özdenören, kalemiyle ve yüreğiyle genç nesillere yol göstermiştir. Mavera Dergisi ile bir meşale gibi etrafını aydınlatarak gönül dünyamızda derin izler bırakmıştır." ifadelerine yer verdi.

Edebiyatın Derin İzleri

Çeşitli eserlerinde güçlü bir iman ve irfan harmanlayan Özdenören, okuyucularını düşünmeye teşvik eden hikmetler sunmuştur. Kurtulmuş, bu bağlamda, "Onun eserlerinde bulduğumuz hikmet ve hakikat, zihin dünyamızı bugün de zenginleştirmeye devam ediyor. Vefat yıl dönümünde, Rasim Özdenören'in aziz hatırasını ve edebi mirasını yâd ediyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." diyerek duygularını ifade etti.

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