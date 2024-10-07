TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Recai Kutan için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bir Siyasetçinin Değeri

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabb'im onu rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanarak, Kutan’ın Türk siyasetine katkılarını vurguladı.