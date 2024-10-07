DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,04%
ALTIN
2.927,09 -0,26%
BITCOIN
2.151.933,68 -0,38%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Recai Kutan için Taziye Mesajı

Numan Kurtulmuş, Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla üzüntü hissettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:32
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Recai Kutan için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bir Siyasetçinin Değeri

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabb'im onu rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanarak, Kutan’ın Türk siyasetine katkılarını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
3
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
6
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz