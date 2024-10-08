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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rektörlere Çağrı: Değerler Eğitimi Eğitimin Geleceği

Kurtulmuş, yükseköğretim alanında rekabetin artırılması ve değerler eğitiminin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:52
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rektörlere Çağrı: Değerler Eğitimi Eğitimin Geleceği

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rektörlerle Bir Araya Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da düzenlenen "Rektörlerle Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki insani krize de değinen Kurtulmuş, dünya siyasetindeki liderlerin üniversite diplomalarının arkasındaki eğitimsizliğinden bahsetti.

Yükseköğretimde Önemli Gelişmeler

Kurtulmuş, Türkiye'de yükseköğretim alanında önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirterek, “Türkiye'nin her köyünde üniversite var. 208 üniversite ile 7,5 milyon öğrencimiz, eğitim almakta” ifadelerini kullandı.

Rekabet ve Kalite Üzerine Vurgular

Rekabetin artırılması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, üniversitelerin kalitesinin yükseltilmesi için mücadele verilmesi gerektiğini söyledi: “Türkiye'nin üniversiteleri arasında ciddi bir rekabetin başlaması gerekiyor.”

Uluslararasılaşmanın Önemi

Üniversitelerin uluslararasılaşmasının gerekliliği üzerinde duran Kurtulmuş, araştırma ve işbirliklerinin artırılması gerektiğini vurguladı. “Her bir üniversitemizin uluslararasılaşmasını temin etmemiz lazım” dedi.

Değerler Eğitimine Dikkat Çekti

Kurtulmuş, "Üniversitelerimiz, gençlerimizi değerler çerçevesinde yetiştirmelidir. Ahlak ve vicdan, bilimsel bilgiden daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

Akademik İşbirliği ve Toplumsal Sorumluluk

Tüm üniversitelerin şehirleriyle bütünleşmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, üniversitelerin topluma değer katmasını beklediklerini ifade etti.

Kurtulmuş’un Mesajları Güçlü

Kurtulmuş, "Bilgi, haksızlıklara göz yummayı değil, değer üretmeyi öğretmelidir" vurgusunu yaptı. Törende Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve diğer yetkililer de yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla Ankara’da bulunan rektörlerle Meclis’te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla Ankara’da bulunan rektörlerle Meclis’te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla Ankara’da bulunan rektörlerle Meclis’te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla Ankara’da bulunan rektörlerle Meclis’te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla Ankara’da bulunan rektörlerle Meclis’te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla Ankara’da bulunan rektörlerle Meclis’te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla Ankara’da bulunan rektörlerle Meclis’te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni dolayısıyla Ankara’da bulunan rektörlerle Meclis’te bir araya geldi.

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