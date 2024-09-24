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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'da Barış ve İş Birliği Vurgusu

Kurtulmuş, Rusya'daki konuşmasında Türk-Rus ilişkilerini ve bölgesel barışı ön planda tuttu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:22
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'da Barış ve İş Birliği Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'nde yaptığı konuşmada, Türk ve Rus halkları arasındaki dostane ilişkilerin önemine değindi.

Ortak Projelerin Geliştirilmesi

Kurtulmuş, "Türk ve Rus halkları arasındaki dostane ilişkilerin, ortak projelerin geliştirilmesi iki ülkenin yararınadır ve aynı zamanda bölge barışı ile yeni dünya sisteminin şekillenmesinde büyük bir rol oynamaktadır." açıklamasında bulundu.

Tarihsel Dönüm Noktaları ve Çok Kutuplu Dünya

Kurtulmuş, tarihsel olarak önemli bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte Soğuk Savaş'ın sona erdiğini belirtti. Bu dönemin ardından tek kutuplu küresel bir sistemin hakim olmaya çalıştığını kaydetti. Ayrıca, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin de yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Filistin Meselesinde Çifte Standartlar

Kurtulmuş, Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, Batı'nın bu konuda çifte standart uyguladığını belirtti. "Filistin'de yaşananlar, evrensel insan hakları açısından bir test alanıdır." dedi.

Dünya Sisteminin Geleceği

Başkan Kurtulmuş, mevcut dünya sisteminin sorunları çözme yeteneğinin kalmadığını ifade ederek, küresel bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Dünyanın her yerinde çok taraflı ilişkilerin gelişeceği bir dönem bekliyoruz." diye ekledi.

Barış Masasının Önemi

Kurtulmuş, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizlerin çözümü için bir barış masasının kurulması çağrısında bulunarak, "Hiçbir barış görüşmesi, Rusya'nın dahil olmadığı bir ortamda başarılı olamaz." şeklinde konuştu.

Gelecek Vizyonu

Türkiye'nin BRICS gibi çok taraflı kuruluşlarla ilişkilerini güçlendireceğini belirten Kurtulmuş, "Kazan'da yapılacak BRICS konferansı bizim için önemli bir adımdır. Türkiye'nin bu sürece katılması, yeni dünya sisteminin şekillenmesinde etki sağlayacaktır." diyerek, geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Kurtulmuş, öğrencilerin sorularını yanıtlamanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Rektörü Alexander Yakovenko ile bir araya gelerek iş birliği konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti.

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