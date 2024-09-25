TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'ya Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ile İlişkileri Güçlendiriyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Moskova'da yapılan buluşmada, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi gündeme geldi.

Misafirperverlik ve İşbirliği Vurgusu

Kurtulmuş, görüşmede ilk kez TBMM Başkanı olarak Rusya'ya ziyarette bulunduğunu ve kendisi ile heyetine gösterilen sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı temelinde gelişim gösterdiğini ifade etti.

Ticaret ve Enerji Alanında Derinleşme

Kurtulmuş, özellikle ikili ticaretin zorluklara rağmen büyüdüğüne ve enerji alanında işbirliklerinin daha da derinleştiğine dikkat çekti. Ayrıca, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde barış, güvenlik ve kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

Barış İçin Arabuluculuk Vurgusu

Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir şekilde sonlandırılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin bu süreçte arabuluculuk rolünü sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Görüşmeler Umut Veriyor

Devlet Duması Başkanı Volodin, Kurtulmuş ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, üst düzey görüşmelerin ikili ilişkilerin gelişimi için faydalı olacağına inandığını dile getirdi. Volodin, iki ülke arasındaki güvenin güçlendiğini ve bu ilişkinin hız kazanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Görüşmeye Katılan İsimler

Görüşmede TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin (sağda) ile bir araya geldi.