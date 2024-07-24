TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sadık Ahmet'e Anma Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dr. Sadık Ahmet’i Andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumunun önde gelen liderlerinden Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yılı münasebetiyle duygusal bir anma mesajı yayınladı.

Sadık Ahmet’in Mirası

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Batı Trakya Türkleri davasının yılmaz savunucusu Dr. Sadık Ahmet’i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Onun cesur duruşu ve mirası, gelecek nesillere her daim ilham kaynağı olacak ve gönüllerimizde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad olsun.” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı mesaj, Batı Trakya Türk toplumunun liderine duyulan saygı ve onun mirasına sahip çıkma konusunda gösterilen kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.