TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Jandarma Astsubay Çangır İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, son derece üzücü bir olay sonucunda Ordu'nun Gülyalı ilçesinde motosiklet kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için taziye mesajı yayınladı.

Şehit için Başsağlığı Dilekleri

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, "Ordu'da meydana gelen elim kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi. TBMM Başkanı'nın bu mesajı, milletin birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren bir ifade olarak öne çıkıyor.