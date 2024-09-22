TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Maşallah Abakay İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için başsağlığı mesajı yayınladı.
Başsağlığı Dileği
Kurtulmuş, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Maşallah Abakay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.