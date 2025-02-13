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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:39
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay İçin Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Suriye'nin kuzeyinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

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