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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Polis Memuru Emirhan Aramış'a Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 13:52
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Polis Memuru Emirhan Aramış'a Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da polis motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve burada şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için bir taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da görevi başında şehit olan polis memurumuz Emirhan Aramış'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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