TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Üsteğmen Ayar'a Başsağlığı Dilekleri

TBMM Başkanı'ndan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Şehit Üsteğmen İçin Paylaşım

Kurtulmuş, sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda şunları belirtti: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."