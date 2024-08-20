TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Uzman Çavuş Önk İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı'ndan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için taziye mesajı yayımladı.

Şehit Derin Acı

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun," ifadelerini kullandı.