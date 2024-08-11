TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehitlere Anma

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehitleri Andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, şehadetlerinin yedinci yılında anmak üzere bir mesaj yayımladı.

Önemli Bir Paylaşım

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Şehadetlerinin seneidevriyesinde Karadeniz'in yiğit evladı Eren Bülbül'ü ve onu korumak için göğsünü kurşunlara siper eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz, kahramanlıkları ve cesaretleriyle yüreğimizde bir yıldız gibi parlayarak yolumuzu aydınlatıyor. Makamınız ali, mekanınız cennet olsun. İyi ki varsın Eren" ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in Kahramanlığı

15 yaşındaki Eren Bülbül, o dönemde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı sırada hayatını kaybetti. Jandarma Astsubay Ferhat Gedik de bu operasyonda gösterdiği cesaretle dikkat çekti. Kurtulmuş'un anması, her iki ismin kahramanlıklarının unutulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.