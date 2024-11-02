TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şener Battal için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Milletvekili Şener Battal için bir taziye mesajı paylaştı.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Milli Görüş hareketinin duayen isimlerinden, Milli Selamet Partisi 15. ve 16. Dönem Konya Milletvekili Şener Battal'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Bu mesaj, Battal’ın önemli bir siyasi figür olarak hatırlandığını bir kez daha ortaya koydu.