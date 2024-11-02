DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.388.629,81 -0,66%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şener Battal için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Milletvekili Şener Battal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:03
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şener Battal için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Milletvekili Şener Battal için bir taziye mesajı paylaştı.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Milli Görüş hareketinin duayen isimlerinden, Milli Selamet Partisi 15. ve 16. Dönem Konya Milletvekili Şener Battal'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Bu mesaj, Battal’ın önemli bir siyasi figür olarak hatırlandığını bir kez daha ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Gastronomi Festivali'nde Tava Ciğeri Coşkusu
2
Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı
3
Şanlıurfa'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
4
Batı Trakya Türkleri Doğaya Yeniden Hayat Veriyor
5
Tunç, Zonguldak'ta Yeni Anayasa ve Demokrasi Vurgusu Yaptı
6
Tekirdağ'da Makine İmalatçıları Birliği Toplantısı
7
IKBY Başbakanı Barzani'den Savaşlar Hakkında Açıklama

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi