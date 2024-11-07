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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sert Açıklamalar: İsrail'in BM Üyeliği Tartışılmalı

Kurtulmuş, P20 Zirvesi'nde, uluslararası hukukun uygulanmamasının Gazze'deki durumu dönüştürdüğünü belirterek, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasını tartışmanın zamanı geldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:42
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sert Açıklamalar: İsrail'in BM Üyeliği Tartışılmalı

TBMM Başkanı Kurtulmuş P20 Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde (P20) konuştu. Kurtulmuş, zirvede yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmaması sonucunda Gazze, Filistin toprakları ve Lübnan’da bir devlet terörü hali oluştuğunu ifade etti.

İsrail'in BM Üyeliği Asgıya Alınmalı

Kurtulmuş, "Bugün artık İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasını tartışmanın vakti gelmiştir" dedi. Uluslararası hukuk ve BM kararlarının uygulanmamasının getirdiği krizlere dikkat çekerek, bu durumu insanlığın ortak sorunu olarak nitelendirdi.

Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadele

Kurtulmuş, açlık ve yoksulluğun yanı sıra eşitsizlik gibi sorunlarla mücadele etmenin ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Adalet, refah ve dayanışma anlayışıyla adil bir zemin oluşturulmadıkça kalıcı barışın mümkün olmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

İstikrarsızlık ve Krizler

TBMM Başkanı, istikrarsızlığın sadece çatışmalarla sınırlı kalmadığını, global ölçekteki birçok krizi etkilediğini belirtti. "Bugün Gazze, Ukrayna, Etiyopya ve Yemen gibi birçok yerde çatışmalar, insanların temel haklarını ihlal etmeye devam ediyor" diye ekledi.

Adaletin Önemi

Kurtulmuş, İsrail hükümetinin BM Genel Sekreteri Guterres'i 'istenmeyen adam' ilan etmesini ve BM'ye ait kuruluşlara yönelik saldırıları, uluslararası hukukun ne denli önem taşıdığını gösteren bir işaret olarak değerlendirdi. Kurtulmuş, "İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması yönündeki tartışmaların önemi, dünya çapında adaletin sağlanması adına acil bir durumdur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılarak konuşma yaptı.

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