TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Siyonist Yayılmacılığa Eleştiri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sabahattin Zaim Anma Programı'nda önemli mesajlar verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Sabahattin Zaim Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "Hala dünyada kendisini diğer insanlardan üstün zanneden, saçma sapan bir ideolojinin peşinde koşan siyonist yayılmacılık, Orta Doğu coğrafyasını kan, barut ve gözyaşı içerisinde bırakıyor" dedi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin Gelişimi

Kurtulmuş, Uluslararası Balkan Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Zaim'in öğrencisi olduğunu belirten Kurtulmuş, hocalarının kendisine çok şey kattığını ifade etti.

Sabahattin Zaim'in Örnek Kişiliği

Kurtulmuş, Sabahattin Zaim'in kimseyi ötekileştirmeyen bir karaktere sahip olduğunu belirterek, Zaim'in çalışma ekonomisi alanında önemli bir bilim insanı olduğunu dile getirdi. "Sabahattin Zaim Hoca, tek başına mektepti. Gittiği her yere mektebi götüren önemli bir şahsiyetti" dedi.

Osmanlı Barış Düzeni ve İnsan Hakları

Kurtulmuş, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında tarihi köprüler bulunduğuna işaret ederek, "Osmanlı döneminde, Balkan coğrafyasındaki halkların barış içinde yaşadığını" vurguladı. Osmanlı barış düzeninin, insanlık tarihinin örnek sayfalarından biri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, insanların yaratılışta eşit haklara sahip olduğuna dikkat çekti.

Barış ve İnsan Hakları Üzerine Vurgular

Kurtulmuş, tarihsel örneklere dikkati çekerek, "Nazi Almanya'sındaki faşizmin ürünü olan soykırımlar hâlâ hatırlanıyor. Bugün maalesef hala kendisini diğer insanlardan üstün zanneden bir ideoloji mevcut" dedi. Barış istemenin önemli olduğunu belirtirken, insanların birbirine eşit bakmasının şart olduğunu vurguladı. "Gönlü 'barış' demeyenlerin, dilinden barış sözcükleri dökülse ne anlamı vardır?" diyerek, barışın sağlanması gerektiğine dikkat çekti.