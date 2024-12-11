TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye Açıklaması: 'Geleceği Kurmak Türkiye'nin Önceliği'

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'nin Geleceği Türkiye'nin Önceliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurullah Kurtulmuş, Suriye'nin geleceği konusunda kritik açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bu sürecin Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Suriye'nin huzuru ve istikrarı için Türkiye'nin aktif rol almasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, "Suriye'nin geleceğinin kuvvetli ve güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biridir" dedi.

Bu bağlamda, Kurtulmuş, uluslararası işbirliklerinin önemine değinerek, Türkiye'nin Suriye'deki durumu netleştirmek ve kalıcı çözüm yolları bulmak için çalışmalara devam edeceğini vurguladı.