TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye'de Terörle Mücadele Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurettin Kurtulmuş, Suriye'deki terör durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Terörün bir daha söz hakkının olmadığı bir Suriye'nin inşası, terör örgütlerinin tamamının temizlenmesi bölgenin ve Türkiye'nin de menfaatinin gereğidir" dedi.

Terörün Temizlenmesi Şart

Kurtulmuş, Suriye'nin istikrarı ve barışı için terörizmin tamamen ortadan kaldırılmasının şart olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu konuda kararlılığını yineledi. "Suriye'de kalıcı barış için terörle mücadele edilmesi uluslararası toplumun da öncelikli hedefi olmalıdır" ifadesini kullandı.

Bölge Güvenliği İçin İstikrar Önemli

Türkiye'nin, sınırları içindeki güvenliğin sağlanması için attığı adımların yanı sıra, komşu ülkelerde de huzurun sağlanması amacıyla yürütülen diplomatik çabaların önemine değinen Kurtulmuş, "Tüm bu çalışmalar, sadece Türkiye için değil, bölge halkları için de hayati öneme sahiptir" diye ekledi.