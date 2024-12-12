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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye Dostluk Grubu Müjdesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmeleri izlemek amacıyla Dostluk Grubu kurulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:28
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye Dostluk Grubu Müjdesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye'deki son gelişmelere dikkat çekerek, "Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde TBMM bünyesinde bir Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, bu adımın, Türkiye'nin Suriye'deki dinamikleri daha etkin bir şekilde takip etmesine olanak sağlayacağını vurguladı. Suriye'deki insani durumu ve siyasi gelişmeleri yakından izlemek adına atılacak bu adım, TBMM'nin uluslararası ilişkilerdeki rolünü artırmayı hedefliyor.

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