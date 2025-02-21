TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terör Mesajı: İmralı Açıklaması Bekleniyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı Açıklaması Hayati Önem Taşıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ülkenin gündeminden terörün kesin olarak kaldırılabilmesi için İmralı'dan beklenen açıklamanın gelmesinin şart olduğunu ifade etti.

Terörle mücadele sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gereken ilk adımın bu açıklama olduğunu belirten Kurtulmuş, "Sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesinin ilk adımı İmralı'dan beklenen o açıklamanın gelmesi ve Türkiye'nin gündeminden terörün ilanihaye kaldırılmasıdır" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve çözüm sürecinin önemini bir kere daha ortaya koydu. Kurtulmuş'un ifadeleri, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı ve tartışmalara yol açtı.