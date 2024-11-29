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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörle Mücadele Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin milli bir mesele olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörle Mücadele Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Naci Kurtulmuş, terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayarak önemli ifadelerde bulundu. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye’nin oluşturulabilmesi milli bir meseledir. Elimizi taşın altına koyarak terörü Türkiye'nin gündeminden kaldırmamız gerekir," dedi.

Kurtulmuş'un bu sözleri, ülke genelinde sürdürülen terörle mücadele çalışmalarına dair toplumsal bir çağrı niteliği taşıyor. Türkiye'nin güvenliği ve huzuru açısından bu maddenin önemi bir kez daha ortaya konmuş oldu.

TBMM Başkanı'nın bu açıklamaları, siyasi arenada terörle mücadele konusunda ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini de gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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