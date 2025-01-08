TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörle Mücadele Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör Olaylarına Geçit Yok!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurettin Kurtulmuş, ülkenin güvenliği için önemli bir mesaj vererek, "Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutarak terör olaylarının gerçekleşmediği, terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz" dedi.

Güvenliğin Önemi

Kurtulmuş, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidinin üstesinden gelinmesi gerektiği noktasında net bir duruş sergileyerek, halkın güvenliği için gerekli adımların atılacağını belirtti. TBMM’nin bu konuda kararlı bir tavır sergilediğini vurguladı.

Hedef: Terörden Arındırılmış Bir Türkiye

Başkan Kurtulmuş, tüm birimlerin koordineli bir şekilde hareket ederek, ülkenin terör olaylarından arınması için çalışma yürüteceğini kaydetti. "Bu mücadele, hepimizin ortak görevi" diyerek, halkın desteğine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Halkın huzur içinde yaşaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı mesajını veren Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.