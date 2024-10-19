DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.484,76 0,36%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Toprak Razgatlıoğlu'nu 2024 Dünya Superbike şampiyonluğu için tebrik etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kutlama Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Dünya Superbike şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Başkan Kurtulmuş’un Kutlama Mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu mesaj, Toprak Razgatlıoğlu'nun uluslararası alanda kazandığı başarıların ardından gelen destek mesajları arasında önemli bir yer tuttu.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mısırlı Yönetmen Abu Bakr Shawky Boğaziçi Film Festivali'nde
2
Almanya Başbakanı Scholz'tan Türkçe Mesaj
3
İsrail Ordusu, Netanyahu'nun Konutunu Hedef Alan İHA'yı Açıkladı
4
İstanbul'daki 9 Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi
5
Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'da Gerçekleşti
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’