TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kutlama Mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Dünya Superbike şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu sosyal medya üzerinden tebrik etti.
Başkan Kurtulmuş’un Kutlama Mesajı
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
Bu mesaj, Toprak Razgatlıoğlu'nun uluslararası alanda kazandığı başarıların ardından gelen destek mesajları arasında önemli bir yer tuttu.