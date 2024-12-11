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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Türkiye'nin Yükselişi Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin çok kutuplu yeni dünya sisteminde yükselişine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:03
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Türkiye'nin Yükselişi Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye'nin Yükselişi Önlenemez"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurettin Kurtulmuş, ülkedeki çok kutuplu ve çok merkezli yeni dünya sisteminde Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, "Hep birlikte Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız" diyerek, uluslararası arenada Türkiye'nin rolünün giderek arttığını vurguladı.

Yeni Dünya Dizilimi ve Türkiye

Kurtulmuş, konuşmasında Türkiye'nin gelecekteki potansiyelini anımsatarak, ülkenin, küresel düzeyde öncü bir aktör olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Bu bağlamda, Türkiye'nin her alanda, özellikle de diplomasi ve ekonomi alanında tedbirler alarak yükselişini sürdürmesi gerektiğine değindi.

Ayrıca, TBMM Başkanı, dünya genelindeki değişim ve dönüşümlerin Türkiye'ye sunduğu fırsatları değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

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