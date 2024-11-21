TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜRKPA'nın 16. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

TÜRKPA'nın 16. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 16'ncı kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kurtulmuş'tan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlarım. 16 yıl evvel hayat bulan TÜRKPA, başarılı ve örnek bir uluslararası kuruluş haline gelmiştir. TÜRKPA'yı daha da güçlendirmemiz ortak sorumluluğumuzdur."

Başkan Kurtulmuş, mesajının sonunda kardeş Türk halklarına barış, refah ve esenlik dileklerini ileterek gelecek yıl dönümlerinin birlik ve beraberlik içerisinde idrak edilmesini temenni etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.