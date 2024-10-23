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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Kurtulmuş, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınadı ve mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.

Şehitlere Rahmet, Yaralılara Şifa Diledi

Kurtulmuş, siber medya üzerinden yaptığı paylaşımda, TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen menfur saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet, yaralananlar içinse acil şifa dileğinde bulundu.

Teröre Karşı Tavizsiz Mücadele

Açıklamasında teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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