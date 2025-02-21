TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜSİAD'a Çağrı: Siyasetin Alanına Herkes Gelebilir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜSİAD açıklamasında herkesi siyasete davet etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:01
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜSİAD'a Çağrı: Siyasetin Alanına Herkes Gelebilir

TBMM Başkanı Nemrut Kurtulmuş, TÜSİAD ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de siyaset yapmak isteyen herkese açık bir davette bulundu. Kurtulmuş, geçmişte benzer bir mesajı vesayetçi odaklar için de dile getirdiklerini hatırlatarak, "Türkiye'de kim siyaset yapmak istiyorsa buyursun siyasetin alanına gelsin," dedi.

Kurtulmuş'un bu açıklaması, siyasi arenada daha demokratik bir katılımın önünü açmayı hedefliyor. Ayrıca, bu kapsamda yapılan çağrının, ülke yönetiminde farklı görüşlerin yer almasını teşvik etmesi bekleniyor.

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