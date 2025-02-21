TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜSİAD Açıklamasına Tepki: Vesayet Çağrıştıran Çıkışlar Tehlikeli

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜSİAD'ın açıklamalarını eleştirerek, vesayetin çağrıştırdığı tehlikeli günlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜSİAD Açıklamasına Tepki: Vesayet Çağrıştıran Çıkışlar Tehlikeli

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sert Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Selahattin Kurtulmuş, TÜSİAD'ın son açıklamalarını eleştirerek önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, ‘’Vesayet çağrıştıran çıkışlar halkımızın geçmişteki tehlikeli ve karanlık günleri hatırlatıyor’’ ifadelerini kullandı.

Tehlikeli Bir Yol

Kurtulmuş, bu tür açıklamaların toplumda olumsuz duygular uyandırdığını ve kimsenin bu yola tevessül etmemesi gerektiğini vurguladı. TÜSİAD’ın söylemlerinin oldukça hassas bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde dikkatle ele alınması gerekir.

Bu açıklamalar, Cumhuriyet tarihindeki vesayet olaylarının yeniden gündeme gelmesinin neden olabileceği kaygılarını artırıyor. Kurtulmuş, geleceğe dair umut verici bir vizyon sunmanın önemine de dikkat çekti.

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