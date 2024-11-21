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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan UCM Kararına Destek: 'Ümit Verici ve Tarihi Bir Adım'

Kurtulmuş, UCM'nin Netanyahu hakkında verdiği yakalama kararını tarihi ve insanlık adına ümit verici olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:22
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan UCM Kararına Destek: 'Ümit Verici ve Tarihi Bir Adım'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen yakalama kararını değerlendirdi. Kurtulmuş, bu kararı, insanlığın geleceği için ümit verici bulduğunu vurgulayarak, "Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir." dedi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UCM'nin Gazze'deki soykırımın sorumluları olan Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra, bu yakalama kararıyla birlikte daha önce dokunulmaz zannedilen İsrail'e bir müdahalenin yapıldığını ifade etti.

Kurtulmuş, "Bu karar, 'insanlık cephesinin' masum ve mazlum Filistin halkına verdiği desteğin sonucudur. Vicdan ve adalet kazanacak, zulüm ve barbarlık kaybedecektir." şeklinde konuştu.

Ayrıca Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar, soykırımcı apartheid uygulamaları nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasının, uluslararası toplumun gündemine getirilmesi gereken acil bir konu olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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