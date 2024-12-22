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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Üsküp Ziyareti: tarihi çarşıda Türk kültürü ve dostluk mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Üsküp'te tarihi Türk çarşısını ziyaret ederek kültürel bağları güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 22:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Üsküp Ziyareti: tarihi çarşıda Türk kültürü ve dostluk mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada, şehrin Türk kültürüyle iç içe geçmiş tarihi çarşısını gezme fırsatı buldu. Ziyareti sırasında Kuzey Makedonya’daki Türk kökenli vatandaşlarla sohbet etti ve onlardan büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

Kurtulmuş, resmi ziyaretinin içinde Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde düzenlenen "Sabahattin Zaim Anma Programı"nın ardından, İslam Medeniyetleri Merkezi’nde yöneticilerle bir araya geldi. Tarihi Osmanlı Telgrafhanesi'nde gerçekleştirilen bu buluşma, Üsküp’ün tarihi ve kültürel derinliği hakkında önemli bilgiler içeriyordu.

Ziyaretin bir diğer önemli noktası, Mustafa Paşa Camisi oldu. Bu cami, Yavuz Sultan Selim ve Sultan II. Bayezid dönemlerinde inşa edilmiş olup, modern restorasyonu TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir. Kurtulmuş, camide bulunan Kuzey Makedonyalı Müslümanlarla bir araya gelerek, onların düşüncelerini dinledi.

Üsküp’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurtulmuş, burada yaşayan tüm Üsküplülere Türk halkının selam ve sevgilerini iletti. Ayrıca, Balkanlar’dan başlayarak Türkiye’nin de içinde bulunduğu tüm coğrafyada huzur ve barışın hâkim olmasını istedi.

Kurtulmuş, ziyaretinin devamında Üsküp’teki tarihi çarşıyı dolaşarak, Sultan Murat Camisinde incelemelerde bulundu. Burada yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi hakkında bilgi aldıktan sonra Türk kökenli vatandaşlarla görüşmeye devam etti.

Ziyaretler kapsamına, Üsküp Türk çarşısındaki önemli Osmanlı eserlerinden Kurşunlu Han ve Bedesten de dahildi. Kurtulmuş, bu önemli yapıları inceledikten sonra Ensar Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği ile Köprü Derneği’ni de ziyaret ederek, burada yürütülen toplumsal çalışmalara destek verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, şehrin Türk kültürüyle...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, şehrin Türk kültürüyle bütünleşmiş tarihi çarşısını ziyaret etti, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Kuzey Makedonya’daki Türk kökenli vatandaşlarla sohbet etti. Üsküp Türk çarşısındaki Kurşunlu Han ve Bedesten gibi önemli Osmanlı eserlerini inceleyen Kurtulmuş, Ensar Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği ile Köprü Derneği’ni de ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, şehrin Türk kültürüyle...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, şehrin Türk kültürüyle bütünleşmiş tarihi çarşısını ziyaret etti, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Kuzey Makedonya’daki Türk kökenli vatandaşlarla sohbet etti. Üsküp Türk çarşısındaki Kurşunlu Han ve Bedesten gibi önemli Osmanlı eserlerini inceleyen Kurtulmuş, Ensar Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği ile Köprü Derneği’ni de ziyaret etti.

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