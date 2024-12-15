TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklaması ve Suriye Politikaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamalarda yeni anayasa çalışmaları ve Suriye politikaları hakkında bilgi verdi. Kurtulmuş, "Ekim ayında başlamayı düşünüyorduk ancak inşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri sonrasında partilerin bir araya gelmesi için gayret göstereceğiz," dedi.

Suriye'deki Durum

Kurtulmuş, Kanal 7'de gerçekleşen yayında Baas rejimi ve Sednaya Hapishanesi ile ilgili yaşanan zulmün daha da yoğun olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşşar Esed ile ilişkili müzakere süreçlerine dair çağrısını hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye'nin geleceği için bir geçiş dönemi önerdiğini ifade etti.

"Türkiye, komşu olarak Suriye'deki barışın sağlanmasına yönelik samimi bir yaklaşım sergiledi. Ancak maalesef Esed rejimi bu elimi anlamadı," diyen Kurtulmuş, Türk halkının Suriyelilere olan desteğini vurguladı. "Kültürümüzde ırkçılık yoktur. Halkımız büyük bir insanlık sınavı vermiştir," diye ekledi.

Orta Doğu'daki Politika ve Terörle Mücadele

Kurtulmuş, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin bölünme politikalarının aksine, Türkiye'nin entegrasyon ve işbirliğinden yana olduğunu vurguladı. "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir," dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Kurtulmuş, PKK/YPG ile mücadelenin süreceğini belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Küresel Kamuoyu

Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin olarak, "İsrail hükümetini çok daha kötü günler bekler," değerlendirmesini yaptı. Siyonizmin büyük İsrail planının arka planda kalmaması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, dünya genelinde oluşan Filistin davası kapsamında büyük bir insanlık cephesinin arttığını belirtti.

Yeni Anayasa Üzerine Tartışmalar

Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını olumlu değerlendirdi. "Yeni bir anayasa yapma mecburiyetimiz var," diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin demokratik, kuvvetler ayrımını esas alan bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bu çalışmalarda toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini alacağız," ifadesini kullandı.

Yeni anayasa için olumlu bir ortam oluşması temennisinde bulunan Kurtulmuş, 2025 yılında yasalaşma sürecinin başlatılabileceğini açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.