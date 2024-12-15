TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Çalışmaları Açıklaması

Yeni Anayasa Çalışmalarında Son Durum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nihat Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yılbaşından sonra, bütçe görüşmelerinin tamamlandığı dönemde partilerin bir araya gelmesi için çaba göstereceklerini bildirdi.

Partilerin İşbirliği Önemli

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "İnşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz" ifadesini kullandı. Bu durum, yeni anayasa çalışmaları için siyasi işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.

Ülkenin geleceği için kritik öneme sahip olan bu çalışma, tüm siyasi partilerin katılımıyla başarılmayı hedefliyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamaları, yeni anayasa konusundaki umutları yeniden yeşertti.