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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörden Arındırılmış Bir Türkiye Hedefliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör olaylarının sona ermesi ve milli birliğin pekişmesini hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:49
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörden Arındırılmış Bir Türkiye Hedefliyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Valiler Buluşması’nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Valiler Buluşması” programında yaptığı konuşmada, “Ülkemizde artık silahların asla konuşmadığı, hiçbir şekilde terör olaylarının gerçekleşmediği, tam manasıyla terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa süre içerisinde tesis edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Valilik Makamının Rolü

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen toplantıda, milli iradenin merkezi olan TBMM'de valileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Valilik makamı, milletle devlet arasındaki açık kapıdır.” şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı Hedefleri

Türkiye'nin “Türkiye Yüzyılı” istikametindeki hedeflerine hızla ilerlediğini belirten Kurtulmuş, bu süreçte valilerin önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Milli birliğin sağlanması için kamu temsilcilerinin halkın yanında olmasının büyük bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Vesayetle Mücadele ve Terörle Savaş

Kurtulmuş, Türkiye'de vesayet odaklarının artık kalmadığını belirterek, “Bu ülkede kimsenin bir diğerine üstünlük taslama imkanı kalmamıştır.” dedi. Terörden arındırılmış bir Türkiye oluşturmanı hedefleyen Kurtulmuş, PKK terör örgütü ile mücadelede güçlü adımlar atacaklarını açıkladı.

Geleceğe Dair Umut Verici Mesajlar

Kurtulmuş, “İnşallah, kırk yıldır başımıza bela olmuş PKK terör örgütünü tasfiye edeceğiz.” diyerek, toplumsal barış ve huzurun sağlanacağına dair umutlarını dile getirdi. Ayrıca, “İstişarenin ortaya çıkardığı ortak akla her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak.” ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Sorumluluklar

Türkiye’nin yaşadığı bölgesel sorunlara da değinen Kurtulmuş, “Tarihsel sorumluluğumuz bölgeyi yeniden toparlamaktır.” dedi. Türkiye'nin kimliğinin her alanda güçlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sonuç Olarak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz bir Türkiye'yi hızla oluşturacaklarını belirtip, ülke genelinde barışın, selamet ve kardeşliğin yayılacağı bir atmosfer oluşturacaklarını söyledi. Kurtulmuş konuşmasının ardından içişleri bakanı ve valilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), 10 Ocak İdareciler Günü...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Valiler Buluşması" programına katıldı. Programda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2) de yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), 10 Ocak İdareciler Günü...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Valiler Buluşması" programına katıldı. Programda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2) de yer aldı.

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