TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Bölge Ülkelerinin Kapılarını Açacak

Kurtulmuş'tan terör ve bölge ilişkilerine dair değerlendirme

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı değerlendirmede bölgesel istikrarın önemine dikkat çekti ve güvenlik ile diplomasi arasındaki bağlantıya işaret etti.

"Terörsüz bir Türkiye, inşallah terörün tamamen ortadan kalktığı Irak'ın ve diğer bölge ülkelerinin kapılarını açacak" dedi.

Kurtulmuş'un açıklaması, terörle mücadelede sağlanacak ilerlemenin Irak ve komşu ülkelerle ilişkilerde normalleşme ve işbirliği fırsatlarını artıracağı mesajını taşıyor.