TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' için siyasi sorumluluk çağrısı

Kurtulmuş'un açıklaması ve vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada terörle mücadele ve toplumsal güvenlik açısından birlik ve sorumluluğun önemine dikkat çekti.

"(Terörsüz Türkiye) Herkesin siyasi sorumlulukları çerçevesinde hareket etmesini doğru gördüğümü ifade etmek isterim"

Bu sözlerle Kurtulmuş, siyaset kurumunun ve tüm aktörlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Açıklama, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ortak davranış çağrısı olarak yorumlandı.