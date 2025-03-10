TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Fırsat

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekerek, sürecin zehirlenmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 23:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Fırsat

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekerek, "Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır." ifadelerini kullandı.

Programda yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı Kurtulmuş, parlamentonun yasama ve yürütme faaliyetlerine önemli katkı sağlayan parlamento muhabirlerine teşekkür etti. "Bu gruplar, TBMM'nin itibarını ve onurunu güçlü bir şekilde aktarmak için büyük çaba göstermektedirler," diyen Kurtulmuş, muhabirlerin fedakar çalışmalarını takdir etti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihi boyunca Türkler, Kürtler, Sünniler ve Aleviler gibi farklı etnik kökenlerden insanların bir arada yaşadığını hatırlattı. Ülke içinde terör örgütlerinin varlığıyla birliğin bozulmaya çalışıldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Son 40 yılda terör örgütü, Türkiye'deki bu birlik ve beraberliği ortadan kaldırmaya çalışmıştır" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, özellikle ABD'nin Irak'ı işgaliyle birlikte yaşanan etnik ve mezhepsel bölünmelere değinerek, Türkiye'nin kendi iç bütünlüğünü sağlamasının önemine dikkat çekti. "Bunun için, terör örgütünün silahlarını bırakması ve barış sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir," dedi.

Basın mensuplarının da sürece olumlu katkılar sağladığını belirten Kurtulmuş, "Türk medyasının duruşu yapıcıdır ve sürece pozitif katkı sağlar"

Kurtulmuş, Suriye'nin yeni yönetimi için tavsiyelerde bulunarak, toprak bütünlüğünün sağlanması, bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği bir yönetimin oluşturulması ve terör unsurlarının temizlenmesi gerektiğini ifade etti. "Biz, başkalarından istikrarsızlık ithal edecek bir ülke değiliz," diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki istikrarı paylaşmak konusunda bir sorumluluğu olduğunu belirtti.

Son olarak, Kurtulmuş, Ramazan ayının barışın ve kardeşliğin sağlanması için bir vesile olmasını dileyerek, "Herkesin rahatça dolaşabileceği bir bölge olsun" temennilerinde bulundu. Programın ardından Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

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