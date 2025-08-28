DOLAR
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu 7'nci Toplantısı Sona Erdi

Kurtulmuş, TBMM'deki Milli Dayanışma Komisyonu'nun 7'nci toplantısında eski Meclis başkanlarının görüşlerini dinlediğini, sürecin hızla ve milli bir anlayışla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:09
Toplantı ve katılımcılar

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7'nci toplantısı, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un görüşleri dinlendi.

Eski başkanların değerlendirmeleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıda 10 eski Meclis başkanının bu sürece ilişkin teklif, görüş ve katkılarının dinlendiğini belirterek bunun gerçekten faydalı bir toplantı olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, başkanların komisyonun tarihi bir dönemeçte ve tarihi bir sorumluluk altında olduğunu dile getirdiklerini aktardı.

Eski Meclis başkanlarının ortak temennisi, çalışmanın odaklanarak yürütülmesi, işi zamana yaymadan en kısa sürede sonuca ulaştırılması ve bu meselenin gündelik parti siyasetinin ötesinde milli bir mesele olarak ele alınmasıydı.

Süreç, şeffaflık ve uyarı

Kurtulmuş, komisyon üyesi 51 milletvekilinin, konuşma yapan eski başkanların ve katılımcıların sürecin en doğru ve milletin büyük çoğunluğunun kabul edeceği şekilde bir an evvel sonuçlanmasını istediğini belirtti. Ancak süreci zehirlemek isteyen kesimlerin de bulunduğunu vurguladı.

Kurtulmuş'un uyarısı şu sözlerle aktarıldı: "Diğer toplantılarımızda da olduğu gibi herkes burada görüşlerini dile getirdi. Şimdiden uyarımızı yapalım. Hiç kimse bugün burada sanki bir yasa üzerinde çalışılıyormuş gibi ya da bir anayasa çalışması yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya kalkmasın. Milletimiz her şeyi görüyor."

Kurtulmuş, toplantıların zabıtlarla kayıt altına alındığını, medya mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldığını ve sadece istihbarat bilgilerinin paylaşıldığı bir toplantının kapalı yapıldığını hatırlattı.

Gelecek adımlar

Kurtulmuş, bundan sonraki komisyon toplantılarına iş dünyasının, memur ve işçi sendikalarının temsilcilerinin ve çatışma çözümleri üzerinde çalışan akademisyenler ile uygulama içinde olanların davet edileceğini, sonraki toplantıların tarih ve saatinin duyurulacağını bildirdi. Toplantıların süratle devam edeceğini ve sonuç alınacağına dair ümitlerini paylaştı.

