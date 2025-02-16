TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokyo'da İslam Bilim Projesi'ni İnceledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokyo'da İslam Bilim ve Teknoloji Aletleri Koleksiyonu Projesi çalışmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:03
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokyo'da İslam Bilim Projesi'ni İnceledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslam Bilim Projesi için Tokyo'da İncelemede Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan İslam Bilim ve Teknoloji Aletleri Koleksiyonu Projesine ilişkin çalışmaları inceledi. Kurtulmuş, Türkiye olarak bilim, sanat ve kültür geçmişini Japon dostlarına tanıtmak amacıyla ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini vurguladı.

Tokyo Üniversitesi ile İş Birliği

Kurtulmuş, Tokyo Camii ziyareti sırasında, Tokyo Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Tadashi Suzuki ve Prof. Dr. Minako Mizuno Yamanlar ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin bilim, sanat ve kültür alanındaki çalışmalarını Japonya’da etkili bir şekilde anlatmak için gayret sarf edeceklerini belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü'nün Rolü

Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü'nde Japon dostlara Türk el sanatları ve Türkçe öğretilmesinin yanı sıra, Türk kültürü ve özellikle Osmanlı kültürünün tanıtılmasının değerli olduğunu kaydetti. Ayrıca, bu enstitünün üst katının bir bilim müzesi haline geleceğini, böylelikle Japonya'da İslam kültürü ve çalışmalarının yaygınlaşmasına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Gelecekteki Hedefler

Kurtulmuş, yapılan hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla Japon kültürünü iyi bilen Türk gençlerinin Japonya'ya gelerek çalışmalara katkıda bulunmalarını önerdi. Türk kültürü ile Japon kültürü arasında büyük benzerlikler bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Türk gençlerinin burada master ve doktora yaparak iki kültürü yakından tanımalarının önemine dikkat çekti.

Ziyaretin anısına Kurtulmuş, Tokyo Camii'nde sergilenmek üzere Hasan Rıza Efendi'nin asırlık Mushaf-ı Şerif'inin tıpkıbasımını hediye etti. Kurtulmuş, ardından Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine geçerek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine geçerek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine geçerek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya'dan Barış Mesajı: 'Artık Savaşı Değil, Barışı Konuşacağız'
2
Çankırı'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında
3
Hazar Gölü Kış Manzarasıyla Büyülüyor
4
Üsküdar'da Toprak Kaymasına İlişkin Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
5
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tekirdağ Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu
6
Kartepe'de Hafta Sonu Kış Tatili Yoğunluğu
7
ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen Hayatını Kaybetti

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor