TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokyo'da İslam Bilim Projesi'ni İnceledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslam Bilim Projesi için Tokyo'da İncelemede Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan İslam Bilim ve Teknoloji Aletleri Koleksiyonu Projesine ilişkin çalışmaları inceledi. Kurtulmuş, Türkiye olarak bilim, sanat ve kültür geçmişini Japon dostlarına tanıtmak amacıyla ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini vurguladı.

Tokyo Üniversitesi ile İş Birliği

Kurtulmuş, Tokyo Camii ziyareti sırasında, Tokyo Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Tadashi Suzuki ve Prof. Dr. Minako Mizuno Yamanlar ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin bilim, sanat ve kültür alanındaki çalışmalarını Japonya’da etkili bir şekilde anlatmak için gayret sarf edeceklerini belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü'nün Rolü

Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü'nde Japon dostlara Türk el sanatları ve Türkçe öğretilmesinin yanı sıra, Türk kültürü ve özellikle Osmanlı kültürünün tanıtılmasının değerli olduğunu kaydetti. Ayrıca, bu enstitünün üst katının bir bilim müzesi haline geleceğini, böylelikle Japonya'da İslam kültürü ve çalışmalarının yaygınlaşmasına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Gelecekteki Hedefler

Kurtulmuş, yapılan hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla Japon kültürünü iyi bilen Türk gençlerinin Japonya'ya gelerek çalışmalara katkıda bulunmalarını önerdi. Türk kültürü ile Japon kültürü arasında büyük benzerlikler bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Türk gençlerinin burada master ve doktora yaparak iki kültürü yakından tanımalarının önemine dikkat çekti.

Ziyaretin anısına Kurtulmuş, Tokyo Camii'nde sergilenmek üzere Hasan Rıza Efendi'nin asırlık Mushaf-ı Şerif'inin tıpkıbasımını hediye etti. Kurtulmuş, ardından Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine geçerek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine geçerek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine geçerek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.