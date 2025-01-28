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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'i Meclis'te kabul etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:16
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i Ağırladı

TBMM Başkanı'nın Özdil ile Görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'i kabul etti. Görüşme, Meclis'te basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Bu kabul, Türkiye Maarif Vakfı'nın faaliyetleri ve eğitim alanındaki projeleri üzerine önemli bir değerlendirme fırsatı sunmuş olabilir. Ancak görüşmenin detayları hakkında bilgilere ulaşmak şu an mümkün görünmüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'i kabul...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'i kabul etti.

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