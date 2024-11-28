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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin Demokratik Standartlarını Yükseltmeliyiz

Kurtulmuş, MÜSİAD EXPO 2024'te demokratik standartların yükseltilmesi ve iş dünyasının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 22:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin Demokratik Standartlarını Yükseltmeliyiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Demokratik Gelecek İçin Çağrıda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı galasında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Demokratik standartları yüksek bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek zorundayız" ifadesini kullanarak, ülkenin hukuki yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Yasal Değişiklikler ve İş Dünyası

Kurtulmuş, konuşmasında şu noktaları vurguladı: "Başta Anayasa olmak üzere, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve Meclis İçtüzüğü gibi hukuki metinlerimizi düzeltebiliriz. Bu adımlar, siyaseti daha demokratik bir seviyeye yükseltmemizi sağlayacaktır."

Bir diğer önemli konunun ise iş dünyasının karşılaştığı engeller olduğuna dikkat çeken TBMM Başkanı, "Yatırımları engelleyen ve iş ortamını zorlaştıran meseleleri ortadan kaldırarak, iş dünyasının bu süreçte daha aktif bir şekilde rol almasını sağlamalıyız" dedi.

Kurtulmuş, bu çabaların sadece yasalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, iş dünyasının katkısının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Etkinlik, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen özel bir organizasyon olarak öne çıkıyor ve iş dünyasından birçok temsilcinin katılımıyla destekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı Gala Programı'na katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı Gala Programı'na katılarak konuşma yaptı.

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