TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, Özgür ve Demokratik Bir Suriye İçin Sorumluluklarını Yerine Getirecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye'nin özgür ve demokratik bir yapıya kavuşması için Türkiye'nin sorumluluklarını ihmal etmeyeceğini duyurdu. Kurtulmuş, "Özgür ve demokratik bir Suriye'nin inşası için Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz" şeklinde yaptığı açıklamada, uluslararası işbirliğinin önemine de dikkat çekti.

Türkiye'nin Sorumlulukları

Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynadığına işaret ederek, "Suriye halkının özlemlerine kavuşması için tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye politikası ve bölgedeki barış çabalarına dair önemli bir mesaj taşıyor.