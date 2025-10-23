TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ve yardımcılarını TBMM’de kabul etti.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 21:29
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile beraberindeki Genel Sekreter yardımcıları Talgat Aduov ve Muhammet Alper Hayali'yi kabul etti.

Konuya ilişkin açıklama, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı ve Kurtulmuş'un heyeti kabul ettiği bildirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan (sol 3) ve beraberindeki Genel Sekreter yardımcıları Talgat Aduov (solda) ile Muhammet Alper Hayali'yi (sol 2) kabul etti.

