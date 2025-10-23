TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti

TÜRKPA heyeti Meclis'te

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile beraberindeki Genel Sekreter yardımcıları Talgat Aduov ve Muhammet Alper Hayali'yi kabul etti.

Konuya ilişkin açıklama, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı ve Kurtulmuş'un heyeti kabul ettiği bildirildi.

