TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜSİAD Açıklamalarını Eleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan açıklamalara sert bir tepki göstererek, "Bu tür vesayet çağrıştıran çıkışlar, her seferinde halkımıza geçmişte yaşanan o tehlikeli ve karanlık günleri hatırlatıyor. Kimsenin bu tür yollara tevessül etmemesi lazım." dedi.

Kurtulmuş, Japonya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Nukaga Fukushiro'nun davetlisi olarak gerçekleştirdikleri resmi ziyaretin detaylarını paylaştı. Temsilciler Meclisi ve Danışma Meclisi başkanlarıyla yapılan verimli görüşmelere değinen Kurtulmuş, "Temsilciler Meclisi Genel Kurulunu selamlayarak bir süre çalışmalarını izledik." ifadelerini kullandı.

Japonya ile İlişkiler ve Kültürel Bağlar

Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile yapılan görüşmeleri, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun kendilerini kabul etmelerinin Türkiye'ye olan ilgiyi gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Japonya'nın en saygın düşünce kuruluşu Sasakawa Vakfı'nda verdiği "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" konulu konferansa katıldığını anlattı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Japon afet yardım ekibiyle olan görüşmelerinin yanı sıra, Tokyo'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde Japon vatandaşlarıyla bir araya gelerek Türk kültürü ve el sanatları kurslarına katıldıklarını dile getirdi.

Güçlü Bir Siyasi Yapı Vurgusu

Japonya'daki görüşmeler kapsamında Türkiye'nin artan etkisinden bahseden Kurtulmuş, "Türkiye'nin bir ekseni vardır, o da kendi milli eksenidir." diyerek, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri çok taraflı ve ilkeli bir şekilde yürütme becerisinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarını politikaya müdahil olmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kurtulmuş, eski Türkiye'nin geride kaldığını, günümüzde Türkiye'nin güçlü bir siyasi yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Artık seçim akşamı ülkeyi kimin yöneteceği doğrudan milletin kararıyla belirleniyor." ifadelerini kullandı.

Erken Seçim Tartışmaları

Son olarak, erken seçim tartışmalarına değinen Kurtulmuş, sandık dışı çözümlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Erken seçimin olabilmesi için öncelikle siyasal ve sayısal şartların oluşması lazım." dedi.