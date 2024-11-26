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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna ve Somali'nin Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarını Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna ve Somali’nin dostluk gruplarını kabul etti, uluslararası işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:01
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna ve Somali'nin Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarını Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna ve Somali Delegasyonlarını Ağırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna’nın Kırım Tatar milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Ahtem Çiygöz, Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sadak Omar Hassan ile görüşme gerçekleştirdi.

Dostluk Grupları Buluştu

Meclis’teki bu önemli buluşmalar, Türkiye-Ukrayna ve Türkiye-Somali dostluk gruplarının işbirliği ve dayanışma mesajları vermesi açısından büyük önem taşıdı. Toplantılarda ayrıca, Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Abdurrahim Fırat da hazır bulundu.

Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı dostlukların pekiştirilmesi amacıyla düzenlendi. Milliyetçi meselelerin yanı sıra uluslararası işbirliği de masaya yatırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sadak Omar...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sadak Omar Hassan'ı ve dostluk grubu üyelerini kabul etti.

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