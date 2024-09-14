TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Filistin Açıklamaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çarpıcı Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'de şehit edilen her bireyin kutsal olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı, ne kadar mukaddesse, Ayşenur Eygi'nin kanı da o kadar mukaddestir. Bu durumu sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Filistin Mücadelesine Destek

Bu açıklamalar, Kurtulmuş'un Filistin halkına olan desteğini ve orada yaşanan olayların uluslararası düzeyde ele alınması gerekliliğinin altını çiziyor. Türkiye, Filistin meselesine dair duruşunu her platformda sergilemeye devam ediyor.